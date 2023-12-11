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        Trakya Tohumcular Derneği Başkanlığına İbrahim Toruk seçildi

        Trakya Tohumcular Derneği Başkanlığına İbrahim Toruk yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 10:41 Güncelleme: 11.12.2023 - 10:54
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        Trakya Tohumcular Derneği Başkanlığına İbrahim Toruk seçildi
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        Trakya Tohumcular Derneği Başkanlığına İbrahim Toruk yeniden seçildi.

        Dernekten yapılan açıklamaya göre, Trakya Kalkınma Ajansı toplantı salonunda yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısına Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve dernek üyeleri katıldı.

        Toruk, burada yaptığı konuşmada, dört yıl boyunca hedeflerinin Trakya tohumculuk sektörünün önce bütün Türkiye tarafından bilinmesi öğrenilmesi, bölgede üretimi yapılan tohumlukların Türkiye sathına yayılması olduğunu belirtti.

        Derneğin kuruluş amacının Trakya'daki firmaların tanıtımının artırılmasına katkı sağlamak olduğunu aktaran Toruk, "Kurumlarımız ve üniversite ile el ele vererek Trakya tohumculuğunu dünyaya markası yapma konusunda geçtiğimiz dört yıldan aldığımız deneyimle daha agresif daha yapıcı bir çalışma sergileyeceğiz. Tohumculuğun Trakya bölgesine en stratejik sektör olduğunu her yerde dile getireceğiz. Türk ve dünya tohumluğuna çalışmalarımızla yol gösterici olmayı kendimize hedef belirledik." dedi.

        Şahin de Türkiye'nin en stratejik sektörünün tohumculuk sektörü olduğunu dile getirdi.

        Tohumculuk sektöründe birlikte hareket etmenin el ele vermenin bölge genelindeki irili ufaklı onlarca bileşeni bir araya getirmenin artısını derneğin çalışmalarıyla gördüklerini belirten Şahin, "Derneğin faaliyetlerinden ve 4 yılda Trakya tohumculuğunun markasına kattığı değeri görmekteyiz. Daha fazla birliktelik ve derneğin çalışmalarını tabana yaymasıyla işin içine tüm üyelerinin emeğini katmasıyla daha büyük başarılar elde edebileceğini göstermektedir. Derneğinin çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz. Genel kurulun ve yeni seçilecek yönetimin başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Toruk, oy birliğiyle yeniden başkan seçildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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