Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da sis

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde etkili olan sis hayatı olumsuz yönde etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 12:13 Güncelleme: 11.12.2023 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da sis
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde etkili olan sis hayatı olumsuz yönde etkiledi.

        Sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı.

        Özellikle şehir içindeki ana arterlerde trafik akışı durma noktasına geldi. Görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düştüğü çevre yolunda maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

        Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte sisin gün boyu aralıklarla devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hatay'da, 81 kişiye mezar olmuştu! 7 sanıkla ilgili flaş gelişme!
        Hatay'da, 81 kişiye mezar olmuştu! 7 sanıkla ilgili flaş gelişme!
        Beşiktaş'ta 5 kadro dışı!
        Beşiktaş'ta 5 kadro dışı!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Szymanski kasırgası!
        Szymanski kasırgası!
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        PISA’da dökülürken kabahatli kim – Pandemi, dijitalleşme, göçmen çocukları?
        PISA’da dökülürken kabahatli kim – Pandemi, dijitalleşme, göçmen çocukları?
        James Webb "hayalet" nesneyi görüntüledi
        James Webb "hayalet" nesneyi görüntüledi
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile 3 saat… Michelin yıldızına Antalya formülü bulunabilir mi?  AKM’nin sahnelerinin bir örneği var mı? Arkeolojide altmış yıldır yapılamayan 4 yılda nasıl yapılacak?
        Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile 3 saat… Michelin yıldızına Antalya formülü bulunabilir mi?  AKM’nin sahnelerinin bir örneği var mı? Arkeolojide altmış yıldır yapılamayan 4 yılda nasıl yapılacak?
        'Bebe' polemiği
        'Bebe' polemiği
        OYAK ve Renault’tan Türkiye’ye 400 milyon euroluk yatırım
        OYAK ve Renault’tan Türkiye’ye 400 milyon euroluk yatırım
        İstanbul'a güzel haber! Topraktan süzülen sağanakla barajlarda son durum!
        İstanbul'a güzel haber! Topraktan süzülen sağanakla barajlarda son durum!
        "Kutsal tokat"
        "Kutsal tokat"
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        Buruk stoperde nefes aldı!
        Buruk stoperde nefes aldı!
        Asgari ücret senaryoları
        Asgari ücret senaryoları
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        Camiden çıktı, evine gidiyordu! Öldüren manevra!
        Camiden çıktı, evine gidiyordu! Öldüren manevra!
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        Rekor pazarın bedeli 'ithal' oldu
        Rekor pazarın bedeli 'ithal' oldu

        Benzer Haberler

        Nişanlı çiftin nikaha 1 gün kala öldüğü kazada, 2 sürücü de kusurlu
        Nişanlı çiftin nikaha 1 gün kala öldüğü kazada, 2 sürücü de kusurlu
        Trakya Tohumcular Derneği Başkanlığına İbrahim Toruk seçildi
        Trakya Tohumcular Derneği Başkanlığına İbrahim Toruk seçildi
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ ve Kırklareli'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto...
        Tekirdağ ve Kırklareli'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto...
        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
        Saklı kalmış kültürel değerleri müzelere kazandırıyor
        Saklı kalmış kültürel değerleri müzelere kazandırıyor