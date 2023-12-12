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        Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ve Kapaklı ilçelerindeki fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 10:36 Güncelleme: 12.12.2023 - 10:36
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        Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ve Kapaklı ilçelerindeki fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden fotoğraf ve telefon numarası paylaşılarak, fuhuş yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, Çorlu ve Kapaklı'da bazı adreslere düzenlediği operasyonda Z.T, (46) S.T, (47), S.C, (23) V.Y (36) ve Özbekistan uyruklu D.E, (37) U.A, (40) ve O.A'yı (31) yakaladı.

        Aramalarda, cinsel içerikli materyaller ile cep telefonları ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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