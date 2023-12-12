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        Tekirdağ'da eşinin yanında kalbinden bıçaklanan kişi öldü

        Tekirdağ'ın Çorlu eşiyle yürüyüş yaparken kendilerine laf atan kişi tarafından kalbinden bıçakla yaralanan Sunay Sorgun (56) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 12:30 Güncelleme: 12.12.2023 - 12:30
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        Tekirdağ'da eşinin yanında kalbinden bıçaklanan kişi öldü
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        Tekirdağ'ın Çorlu eşiyle yürüyüş yaparken kendilerine laf atan kişi tarafından kalbinden bıçakla yaralanan Sunay Sorgun (56) hayatını kaybetti.

        Sunay Sorgun ve eşi, Pehlivan Sokak'ta yürüyüş yaptığı sırada, kendilerine laf atan Y.Ç. (29) ve Ş.Ö. ile tartıştı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Ç, belindeki bıçağı çıkartarak Sorgun'u kalbinden yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi kaldırılan Sorgun, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Olayın ardından kaçan şüpheliler, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandıkları evlerinde yakalandı.

        Gözaltına alınan Y.Ç. ve Ş.Ö, emniyetteki işlemlerin ardından Çorlu Adliyesine getirildi.

        Y.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheli Ş.Ö, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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