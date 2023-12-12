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        Tekirdağ'da "arama ve kurtarma" tatbikatı yapıldı

        Tekirdağ'da, Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Birimi, "arama ve kurtarma" tatbikatı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 14:29 Güncelleme: 12.12.2023 - 14:35
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        Tekirdağ'da "arama ve kurtarma" tatbikatı yapıldı
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        Tekirdağ'da, Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Birimi, "arama ve kurtarma" tatbikatı gerçekleştirdi.

        Süleymanpaşa Belediyesi çalışanlarından oluşturulan ve arama kurtarma konusunda AFAD ekiplerinden özel eğitimler alarak donanımlı hale getirilen birim, deprem ve diğer afetlere karşı tatbikatlar yapmaya devam ediyor.

        Belediye Afet İşleri Müdürü Turgut Ünsal'ın önderliğinde rutin olarak çeşitli tatbikatlar gerçekleştiren birim, son olarak enkazda arama kurtarma temalı tatbikat yaptı.

        Belirlenen hedefleri başarıyla yerine getiren ekip elemanları, enkaz simülasyonunda deneyim kazandı.

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar da tatbikatı izledi.

        Uzunlar, burada yaptığı konuşmada, belediye bünyesinde oluşturulan arama kurtarma birimini tebrik etti.

        Ekiplerin tatbikatta gösterdiği ustalık ve koordinasyonun çok önemli olduğunu ifade eden Uzunlar, "Onların bu becerisi ve özverisi, şehrimiz için büyük bir güvence. Belediye olarak, her türlü afet ve acil duruma karşı hazırlıklı olmak adına sürekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu başarılı tatbikat, ekiplerimizin sahadaki yeteneklerini geliştirmeleri ve hazırlıklı olmaları açısından büyük önem taşımaktadır." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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