Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 18 kişi tutuklandı

        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 09:29 Güncelleme: 13.12.2023 - 09:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 18 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adresler ve bazı araçlardaki aramalarda, 16 kilogram esrar, 3 bin 526 sentetik ecza, 425 gram metamfetamin, 276 gram bonzai, 6 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 154 tabanca fişeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 24 bin 125 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 18 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul için güzel haber! İşte barajlarda son veri!
        İstanbul için güzel haber! İşte barajlarda son veri!
        Doğu Ekspresi coşkuyla karşılandı
        Doğu Ekspresi coşkuyla karşılandı
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        Arjantin'de devalüasyon kararı
        Arjantin'de devalüasyon kararı
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        İş insanının katili yine en yakını!
        İş insanının katili yine en yakını!
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü
        Eylem'in canı için 33 bin 400 TL!
        Eylem'in canı için 33 bin 400 TL!
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        Batıda sis, doğuda kar!
        Batıda sis, doğuda kar!
        Togg'un sedan modeli geliyor
        Togg'un sedan modeli geliyor
        Elveda Devler Ligi, merhaba Avrupa Ligi
        Elveda Devler Ligi, merhaba Avrupa Ligi
        "Hedef Avrupa Ligi'ni kazanmak!"
        "Hedef Avrupa Ligi'ni kazanmak!"
        Bakan Koca'dan açıklama: Durumu kritik!
        Bakan Koca'dan açıklama: Durumu kritik!
        Biden: İsrail, Gazze bombardımanı nedeniyle küresel desteği kaybetmeye başladı
        Biden: İsrail, Gazze bombardımanı nedeniyle küresel desteği kaybetmeye başladı
        İşsizlik oranı nasıl düştü?
        İşsizlik oranı nasıl düştü?
        BM Genel Kurulu, Gazze'de insani ateşkes tasarısını 153 oyla kabul etti
        BM Genel Kurulu, Gazze'de insani ateşkes tasarısını 153 oyla kabul etti
        Manchester United'dan Avrupa'ya veda!
        Manchester United'dan Avrupa'ya veda!
        "Bazen daha az para harcayan kazanır"
        "Bazen daha az para harcayan kazanır"
        Borsanın engeli ne?
        Borsanın engeli ne?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da sis görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü
        Tekirdağ'da sis görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü
        Kıbrıs gazisi, memleketi Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı
        Kıbrıs gazisi, memleketi Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı
        Düzensiz göçmenlerin tespitinin yapıldığı Mobil Göç Noktası aracı Tekirdağ'...
        Düzensiz göçmenlerin tespitinin yapıldığı Mobil Göç Noktası aracı Tekirdağ'...
        Buğdayın soğuktan etkilenmemesi için "gübrelemeye dikkat edin" tavsiyesi
        Buğdayın soğuktan etkilenmemesi için "gübrelemeye dikkat edin" tavsiyesi
        Tekirdağ'da "arama ve kurtarma" tatbikatı yapıldı
        Tekirdağ'da "arama ve kurtarma" tatbikatı yapıldı
        `Eşime baktın´ tartışmasında kalbinden bıçaklanıp öldürüldü
        `Eşime baktın´ tartışmasında kalbinden bıçaklanıp öldürüldü