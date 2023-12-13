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        Çorlu'da sis etkili oldu

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde etkili olan sis hayatı olumsuz yönde etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 11:56 Güncelleme: 13.12.2023 - 11:58
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        Çorlu'da sis etkili oldu
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde etkili olan sis hayatı olumsuz yönde etkiledi.

        Sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı.

        Özellikle şehir içindeki ana arterlerde trafik akışı durma noktasına geldi. Görüş mesafesinin yer yer 30 metrenin altına düştüğü çevre yolunda maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

        Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte sisin gün boyu aralıklarla devam edeceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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