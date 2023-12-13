Çorlu'da sis etkili oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde etkili olan sis hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı.

Özellikle şehir içindeki ana arterlerde trafik akışı durma noktasına geldi. Görüş mesafesinin yer yer 30 metrenin altına düştüğü çevre yolunda maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte sisin gün boyu aralıklarla devam edeceği belirtildi.

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