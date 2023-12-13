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        Tekirdağ'da sanayi atık ısısının seracılıkta kullanılması için toplantı yapıldı

        Tekirdağ'da sanayi atık ısısının seracılıkta kullanılması ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 12:48 Güncelleme: 13.12.2023 - 13:03
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        Tekirdağ'da sanayi atık ısısının seracılıkta kullanılması için toplantı yapıldı
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        Tekirdağ'da sanayi atık ısısının seracılıkta kullanılması ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantı Vali Recep Soytürk başkanlığında Valilikte gerçekleşti.

        Toplantıda, sanayi bacalarından çevreye salınan atık ısının seracılık alanında çevre dostu yapılar, yöntemler ve teknoloji kullanılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) akademisyenlerince sanayinin mevcut kaynaklarının daha verimli kullanılması, atık enerjinin değerlendirilmesi veya onlara yeni kaynaklar yaratılması amacıyla sürdürebilir, çevre dostu teknolojiler ve inovasyon geliştirme alanları hakkında bilgi verildi.

        Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal da kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımları ve destekleri anlattı.

        Toplantıya, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, Tekirdağ NKÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Deveci, Tekirdağ NKÜ Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can Burak Şişman, Tekirdağ NKÜ Teknik Bilimler MYO Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Türkboyları, NKÜTEK Genel Müdürü Öğr. Gör. Dr. Barış Kocabıyık, ÜSİ Patent ve Lisans Destek Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Figen Taşçı Durgut, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal katıldı.

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