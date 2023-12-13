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        Tekirdağ'da Afet ve Acil Durum Koordinasyon toplantısı yapıldı

        Tekirdağ'da İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 12:51 Güncelleme: 13.12.2023 - 13:03
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        Tekirdağ'da Afet ve Acil Durum Koordinasyon toplantısı yapıldı
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        Tekirdağ'da İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) afetlere hazırlık çalışmaları doğrultusunda hazırlanmış Tekirdağ İl Afet Müdahale Planı güncelleme, geliştirme ve kapasite arttırmaya yönelik değerlendirmelerin yapıldığı toplantıya, Vali Recep Soytürk başkanlık etti.

        Toplantıda, planların güncellenmesi, planda görevli olan personellerin güncelliğinin korunması ve eğitimlerin sağlanması, afet türlerine yönelik alt senaryolarının oluşturulması, il ve ilçelerdeki afet gruplarının belli aralıklarla gerçekleştirecekleri eğitim ve tatbikat planlarının güncelliği ile uygulanabilirliğinin sağlaması kararlaştırıldı.

        Toplantıya, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutan Vekili Serbay Güven ve kurul üyeleri katıldı.

        Galeri
        Galeri

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