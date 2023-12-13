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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Ergene Belediyesi bir restoranda çocukların gönüllerince eğlenmeleri ve keyifli vakit geçirmeleri için çocuk oyun alanı oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 14:36 Güncelleme: 13.12.2023 - 14:38
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Ergene Belediyesi bir restoranda çocukların gönüllerince eğlenmeleri ve keyifli vakit geçirmeleri için çocuk oyun alanı oluşturuldu.

        Belediye Başkanı Rasim Yüksel, düzenlenen alanın çok güzel olduğunu ve çocuklara armağan ettiklerini söyledi.

        Dünyayı çocuklardan miras aldıklarını belirten Yüksel, restoranda aileleriyle yemek yiyen çocukların oyun alanından da ücretsiz bir şekilde yararlanabileceklerini söyledi.

        Yüksel, ''Bizler geleceğimizi çocuklardan ödünç aldık. Çocuklarımızı en iyi şekilde gözümüz gibi korumak kollamak zorundayız. Çünkü onlar ilçemizin ve ülkemizin geleceği. Restoranda çocuklara dönük aileler rahat etsin diye böyle bir yer tasarladık. Çok da güzel oldu. Başta ailelere ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.

        - Ergene Belediyesi aralık ayı olağan toplantısı yapıldı

        Ergene Belediyesi aralık ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

        Ulaş Hizmet Binası Salonunda Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel başkanlığında düzenlenen toplantıda önceden belirlenen gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.

        Meclis toplantısında İmar Komisyonu raporları da görüşüldü.

        Ergene Belediyesi’nin 2023 yılı son meclis toplantısını gerçekleştirdiğini ifade eden Başkan Yüksel alınan kararların Ergene halkına hayırlı olmasını temenni etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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