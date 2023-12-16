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        Tekirdağ'da evinden uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinden uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 10:45 Güncelleme: 16.12.2023 - 10:45
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        Tekirdağ'da evinden uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinden uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler Yavuz Mahallesi'nde U.Ü'nün evinde arama yaptı.

        Aramada 15 gram metamfetamin ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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