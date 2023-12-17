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        Tekirdağ Şehir Hastanesinde 3 yılda 4 milyonu aşkın hasta sağlık hizmeti aldı

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da 3 yıl önce açılan Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi bugüne kadar aralarında 30 farklı ülke vatandaşı da olmak üzere yaklaşık 4 milyon 250 bin hastaya hizmet verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 11:06 Güncelleme: 17.12.2023 - 11:15
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        Tekirdağ Şehir Hastanesinde 3 yılda 4 milyonu aşkın hasta sağlık hizmeti aldı
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        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da 3 yıl önce açılan Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi bugüne kadar aralarında 30 farklı ülke vatandaşı da olmak üzere yaklaşık 4 milyon 250 bin hastaya hizmet verdi.

        Süleymanpaşa ilçesinde 2020 yılında açılan 114 bin 312 metrekare alana kurulu, 605 yatak, 128 poliklinik, 17 ameliyathane, 124 yoğun bakım, 22 palyatif, 22 diyaliz üniteleri, 15 yenidoğan yoğun bakım servisi ve 9 çocuk yoğun bakım yatağı bulunan hastane "bölgenin sağlık üssü" olarak öne çıkıyor.

        Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine, Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinin ileri düzey sağlık hizmetleri alınabilen "Merkez sağlık üssü" olduğunu belirtti.

        Şehir hastanesinin sadece bölgedeki vatandaşlara değil özellikle Avrupa'dan gelen hastalara da sağlık hizmeti verdiğini ifade eden Kalkan, "Hastanemizin açıldığı günden bu yana yaklaşık 4 milyon 250 bin hasta sağlık hizmetlerinden yararlandı. Sadece Türkiye'deki vatandaşlara değil, Japonya ve Kanada da dahil olmak üzere 30 farklı ülkeden 2 bin 400 yabancıya da sağlık hizmeti verildi." dedi.

        Kalkan, hizmete alındığından bu yana hastanede 120 bin ameliyat, 90 bin yatarak tedavi gerçekleştirildiğini vurguladı.

        - "Çocuk yan dallarımızla hastalarımıza hizmette öne çıkıyoruz"

        Kalkan, hastalara birçok farklı alanda hizmet sunduklarını anlattı.

        Hastanelerinde kardiyovasküler cerrahi ve kardiyoloji başta olmak üzere gastrointestinal sistem cerrahi, onkolojisi, onkolojik cerrahi hizmetlerin yanı sıra çocuk yan dallarında da önemli hizmetler sunduklarını anlatan Kalkan, "Çocuk yoğun bakımımızın bulunması ve ileri düzeyde çocuk hastalıklarının teşhis ve tedavisinin yapıldığı merkezimizde tüm çocuk yan dallarında yan dal uzmanlarımız bulunuyor. Çocuk servisimiz, çocuk yoğun bakım ünitemiz ve tüm çocuk yan dallarımızla hastalarımıza hizmette öne çıkmaktayız." ifadelerini kullandı.

        Hastanenin "Anne bebek dostu" ünvanına sahip olduğunu da dile getiren Kalkan, düzenledikleri eğitim ve sertifikasyon programları ile kısa süre içerisinde "Yaşlı dostu" hastane ünvanını da almak istediklerine işaret etti.

        Kalkan, hastanede 198 uzman hekim, 40 pratisyen hekim ve 21 laboratuvar uzmanıyla hizmet verdiklerini dile getirdi.

        Tekirdağ'da yaşayan Mesut Aydemir de sunulan hizmetlerden son derece memnun olduğunu söyledi.

        Hastanenin görünümü ve hizmetiyle takdir edilmesi gerektiğini belirten Aydemir, "Hastane açıldıktan sonra ilimize bir değer kattı. Hizmetlerinden gayet memnunuz. Randevu ve muayene, röntgen ve ultrason konusunda bugüne kadar bir sıkıntı yaşamadık. Allah razı olsun. Hizmet güzel bir hizmet memnunuz." dedi.

        Şehir hastaneleri zincirlerinin 17'nci, kamu özel işbirliğiyle yapılan hastanelerinin 13'üncü halkası olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 13 Kasım 2020'de hizmete alınan hastaneye, 1912 yılında Tekirdağ'da doğan, 1996 yılında yaşamını yitiren iç hastalıkları mütehassısı, parlamenter, siyasetçi Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu'nun adı verilmişti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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