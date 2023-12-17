Sitespor, Ayvalık Gücü Belediyespor'u 3-0 yendi

TVF Kadınlar 2. Ligi 11. hafta mücadelesinde Kapaklı Sitespor, sahasında ağırladığı Ayvalık Gücü Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Kapaklı ÇOSB Kapalı Spor Salonunda oynanan mücadelede çekişmeli geçen ilk seti Kapaklı Sitespor, 25-18 önde tamamladı.

İkinci seti 25-16, üçüncü seti de 25-22 kazanan Sitespor karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetle Kapaklı Sitespor ligde namağlup liderliği sürdürdü.

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