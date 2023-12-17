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        Sitespor, Ayvalık Gücü Belediyespor'u 3-0 yendi

        TVF Kadınlar 2. Ligi 11. hafta mücadelesinde Kapaklı Sitespor, sahasında ağırladığı Ayvalık Gücü Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 16:11 Güncelleme: 17.12.2023 - 16:13
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        Sitespor, Ayvalık Gücü Belediyespor'u 3-0 yendi
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        TVF Kadınlar 2. Ligi 11. hafta mücadelesinde Kapaklı Sitespor, sahasında ağırladığı Ayvalık Gücü Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

        Kapaklı ÇOSB Kapalı Spor Salonunda oynanan mücadelede çekişmeli geçen ilk seti Kapaklı Sitespor, 25-18 önde tamamladı.

        İkinci seti 25-16, üçüncü seti de 25-22 kazanan Sitespor karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

        Bu galibiyetle Kapaklı Sitespor ligde namağlup liderliği sürdürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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