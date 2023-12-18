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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde eğlence içerikli etkinliklere ara verildi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ), İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı saldırılara tepki olarak eğlence içerikli tüm etkinliklerine ara verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 10:13 Güncelleme: 18.12.2023 - 10:13
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde eğlence içerikli etkinliklere ara verildi
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ), İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı saldırılara tepki olarak eğlence içerikli tüm etkinliklerine ara verdi.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de insanlık suçu işlediği belirtildi.

        İsrail'in saldırılarının kınandığı vurgulanan açıklamada, bu suçun lanetlenmesi gerektiği aktarıldı.

        İsrail'in işlediği savaş suçlarının kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada,"Üniversitemiz bu kanlı sürecin sona ermesi ve bölgenin huzura kavuşması için çaba içerisindedir. Gazze'deki insanlık dışı saldırılara tepki olarak söz konusu kanlı süreç bitene kadar üniversitemizde eğlence içerikli tüm etkinliklere ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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