Tekirdağ'dan kısa kısa
Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak göreve başlayan Hüseyin Özdemir'i ziyaret etti.
Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak göreve başlayan Hüseyin Özdemir'i ziyaret etti.
Güler ve Özdemir görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti.
Özdemir, Güler'e ilçede yürütülen hizmetler ve projeler konusunda bilgi verdi.
Güler de Özdemir'e teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
- Tarım ve Orman Müdürlüğünce değerlendirme toplantısı yapıldı
Tekirdağ'da koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal başkanlığında yapılan toplantıya müdür yardımcısı Ahmet Tokgöz, şube müdürleri katıldı.
Toplantıda, tarımsal üretim planlama rehberi, kamu binalarında su verimliliği hedefleri, değişen iklime uyum çerçevesinde su verimliliği strateji belgesi eylem planı, sözleşmeli üretim ve TARSİM sigortacılık uygulamaları görüşüldü.
Katılımcıların görüşlerinin dinlenmesinin ardından toplantı sona erdi.
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