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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak göreve başlayan Hüseyin Özdemir'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 13:37 Güncelleme: 18.12.2023 - 13:39
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak göreve başlayan Hüseyin Özdemir'i ziyaret etti.

        Güler ve Özdemir görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti.

        Özdemir, Güler'e ilçede yürütülen hizmetler ve projeler konusunda bilgi verdi.

        Güler de Özdemir'e teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        - Tarım ve Orman Müdürlüğünce değerlendirme toplantısı yapıldı

        Tekirdağ'da koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal başkanlığında yapılan toplantıya müdür yardımcısı Ahmet Tokgöz, şube müdürleri katıldı.

        Toplantıda, tarımsal üretim planlama rehberi, kamu binalarında su verimliliği hedefleri, değişen iklime uyum çerçevesinde su verimliliği strateji belgesi eylem planı, sözleşmeli üretim ve TARSİM sigortacılık uygulamaları görüşüldü.

        Katılımcıların görüşlerinin dinlenmesinin ardından toplantı sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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