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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergenegücü Ulaşspor'un dayanışma ve yardımlaşma gecesine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 14:35 Güncelleme: 18.12.2023 - 14:48
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergenegücü Ulaşspor'un dayanışma ve yardımlaşma gecesine katıldı.

        Ulaş Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Yüksel, ilçede faaliyet gösteren spor kulüplerine destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

        Ulaşspor'un kendileri için önemli olduğunu aktaran Yüksel, "Ergene Belediyesi olarak spora önem veriyor ve spor kulüplerimizi desteklemeye gayret ediyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi spora teşvik etmek için yeni projelerimizi hayata geçirdik. Mahallelerimizde semt sahaları için başlattığımız çalışmalar sürüyor."ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından Ergenegücü Ulaşspor Başkanı Burak Saran tarafından Yüksel'e forma hediye edildi.

        - Çorlu'da Ünal Baysan Kültür Merkezi açılacak

        Çorlu ilçesinde Ünal Baysan Kültür Merkezi, 20 Aralık'ta hizmete açılacak.

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Ünal Baysan Kültür Merkezi'nin ilçeye büyük bir değer katacağını belirtti.

        Güzel bir projeyi daha ilçeye kazandırmaktan mutlu olduklarını aktaran Sarıkurt, projenin tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

        - Ünal Baysan Kültür Merkezi

        Hatip Mahallesi'nde 6 bin 900 metrekarelik alanda inşa edilen merkez, 316 metrekare sahne ve 625 metrekare tiyatro salonu ile 535 normal, 14 engelli, 14 refakatçi ve 223 balkon olmak üzere 786 kişi kapasiteli ana salona sahip. Merkez, 285 kişilik küçük sahnesi ile hem tiyatro gösterileri için hem de toplantı salonu olarak kullanılabilecek.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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