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        Türkiye üçüncüsü olan halk oyunları ekibi Tekirdağ Valisi Soytürk'ü ziyaret etti

        Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olan ekip ve Çorlu ilçesinde faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşu temsilcileri Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 10:19 Güncelleme: 19.12.2023 - 11:19
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        Türkiye üçüncüsü olan halk oyunları ekibi Tekirdağ Valisi Soytürk'ü ziyaret etti
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        Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olan ekip ve Çorlu ilçesinde faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşu temsilcileri Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Denizli'de 6-10 Aralık tarihlerinde düzenlenen şampiyonada Tekirdağ'dan katılan ekip Türkiye üçüncüsü oldu.

        Vali Soytürk yarışmaya katılan ekibi tebrik etti.

        Ziyarette gençlere 2014 Ergene Spor Kulübü Başkan Vekili Fırat Nalcıoğlu da eşlik etti.

        Ardından, Çorlu ilçesindeki sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Soytürk'ü ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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