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        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 13:29 Güncelleme: 19.12.2023 - 13:29
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Alınan bilgiye göre, Nusratiye Mahallesi'nde denetimlerini sürdüren Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi incelemeye aldı.

        Ö.G'nin üzerinde arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca ve dolu mermi ele geçirdi.

        Şüpheli gerekli işlemler için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Öte yandan, Alipaşa Mahallesinde de denetim yapan ekipler, plakası belirtilmeyen bir otomobili durdurarak arama yaptı.

        Araçta bulunan R.T'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca ile dolu mermi ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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