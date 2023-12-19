Tekirdağ'da asayiş

Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Nusratiye Mahallesi'nde denetimlerini sürdüren Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi incelemeye aldı.

Ö.G'nin üzerinde arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca ve dolu mermi ele geçirdi.

Şüpheli gerekli işlemler için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, Alipaşa Mahallesinde de denetim yapan ekipler, plakası belirtilmeyen bir otomobili durdurarak arama yaptı.

Araçta bulunan R.T'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca ile dolu mermi ele geçirildi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.