Tekirdağ'da bir haftadaki asayiş uygulamalarında yakalanan 67 zanlı tutuklandı Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan asayiş uygulamalarda gözaltına alınan 236 şüpheliden 67'si tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan asayiş uygulamalarda gözaltına alınan 236 şüpheliden 67'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç işlenmesinin önlenmesine yönelik yapılan çalışma ve uygulamalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler son bir haftada, "kaçakçılı"k, "hırsızlık", "dolandırıcılık", "kasten öldürme", "uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele" ve "silahlı tehdit" suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranması olan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslerdeki aramalarda, 650 gram eroin, 2 bin 966 uyuşturucu hap, çeşitli markalarda sentetik uyuşturucu ve uyarıcı, 6 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara, 163 şişe gümrük kaçağı içki, 27 ruhsatsız tabanca ile çalıntı olan 3 otomobil ve 2 motosiklet ele geçirildi.

Operasyonlarda 236 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 67'si tutuklandı, 169'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.