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        Tekirdağ'da yolcu minibüsünde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki otogarda yolcu minibüsünde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 10:49 Güncelleme: 20.12.2023 - 10:49
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        Tekirdağ'da yolcu minibüsünde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki otogarda yolcu minibüsünde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstiklal Mahallesi'ndeki şehirler arası otogar içerisinde yolcu minibüsünde bulunan Ö.K'nın üzerinde arama yaptı.

        Şüphelinin üst aramasından 526 gram eroin ve 10 gram skunk ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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