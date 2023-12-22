Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Çorlu ilçesinde bir evde ve otomobilde yapılan aramalarda, 27 gram eroin, 16 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 14 bin 700 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 zanlı gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan şüphelilerden 3'ünün uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan, bir zanlının da işyeri kurşunlanma olayının firarisi olduğu tespit edildi.