Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 10:32 Güncelleme: 22.12.2023 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, Çorlu ilçesinde bir evde ve otomobilde yapılan aramalarda, 27 gram eroin, 16 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 14 bin 700 lira ele geçirildi.

        Olayla ilgili 6 zanlı gözaltına alındı.

        Gözaltına alınanlardan şüphelilerden 3'ünün uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan, bir zanlının da işyeri kurşunlanma olayının firarisi olduğu tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Enkazdaki çocuklarına bisküvi aldığını söylemişti... Büyük acı!
        Enkazdaki çocuklarına bisküvi aldığını söylemişti... Büyük acı!
        Kasım ayında sıcaklıklar ekstrem değerleri gördü!
        Kasım ayında sıcaklıklar ekstrem değerleri gördü!
        "Beşiktaş tarihinde görmedik"
        "Beşiktaş tarihinde görmedik"
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        Negatif faiz liderliğini Arjantin’e devrettik
        Negatif faiz liderliğini Arjantin’e devrettik
        Kızıldeniz’e ‘Orta Koridor’ alternatifi…
        Kızıldeniz’e ‘Orta Koridor’ alternatifi…
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        "Sorunsuz ilişki yok"
        "Sorunsuz ilişki yok"
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Gözde 29 yaşındaydı! Kanlı buluşma!
        Gözde 29 yaşındaydı! Kanlı buluşma!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Beş yıl prim desteği
        Beş yıl prim desteği
        32 ilde DEAŞ operasyonu: 304 gözaltı
        32 ilde DEAŞ operasyonu: 304 gözaltı
        Beşiktaş'ta Çalımbay dönemi sona erdi
        Beşiktaş'ta Çalımbay dönemi sona erdi
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        "Kadro dışı olmaması gerekiyordu"
        "Kadro dışı olmaması gerekiyordu"
        CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adayları belli oldu
        CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adayları belli oldu
        Fred, PFDK'ya sevk edildi
        Fred, PFDK'ya sevk edildi

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da jandarma ekipleri KADES uygulamasını tanıtıyor
        Tekirdağ'da jandarma ekipleri KADES uygulamasını tanıtıyor
        Tekirdağ'da üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
        Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Hentbol Takımı, 5 oyuncuyu kadrosuna kattı
        Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Hentbol Takımı, 5 oyuncuyu kadrosuna kattı
        "Vatan şairi" Namık Kemal'in evi, ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarı...
        "Vatan şairi" Namık Kemal'in evi, ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarı...
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa