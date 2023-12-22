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        Tekirdağ'da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir inşaattaki asansör boşluğuna düşen işçi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 15:35 Güncelleme: 22.12.2023 - 15:35
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        Tekirdağ'da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir inşaattaki asansör boşluğuna düşen işçi öldü.

        Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir binanın inşaatında çalışan Şeref Çolaker, henüz bilinmeyen nedenle asansör boşluğuna düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.​​​​​​​ Çolaker, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çolaker, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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