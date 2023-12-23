Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 22 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 210 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 210 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, tütün ve mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında bazı adres ve otomobillerde arama yaptı.
Ekipler, 180 bin makaron, 519 paket gümrük kaçağı sigara, 150 kilogram kıyılmış tütün, 43 elektronik sigara ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.
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