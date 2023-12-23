Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Çorlu ilçesinde bir evde ve otomobilde yapılan aramalarda, 27 gram eroin, 16 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 14 bin 700 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.