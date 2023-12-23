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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 11:24 Güncelleme: 23.12.2023 - 12:14
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, Çorlu ilçesinde bir evde ve otomobilde yapılan aramalarda, 27 gram eroin, 16 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 14 bin 700 lira ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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