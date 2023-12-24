Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        "Türkan bebek" ölümünün 39. yılında Tekirdağ'da anıldı

        Bulgaristan'da 1984 yılındaki zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında 1,5 yaşındayken öldürülen Türkan Feyzullah için Tekirdağ'da anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 15:47 Güncelleme: 24.12.2023 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Türkan bebek" ölümünün 39. yılında Tekirdağ'da anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bulgaristan'da 1984 yılındaki zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında 1,5 yaşındayken öldürülen Türkan Feyzullah için Tekirdağ'da anma töreni düzenlendi.

        Tekirdağ Ülkü Ocakları tarafından Selanik Meydanı'nda Türkan Bebek Anıtı önünde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Daha sonra Süleymanpaşa İlçe Müftüsü Selami Kayın Kur'an-ı Kerim okudu. Tüm şehitler için dua etti.

        Törende konuşan Tekirdağ Ülkü Ocakları Başkanı Hayrullah Zıvalıoğlu, Türkan bebeğin, Bulgaristan Türklerinin direnişinin simge isimlerden olduğunu söyledi.

        Türkan bebeğin annesinin kucağında katledildiğini belirten Zıvalıoğlu, "39 yıl önce Türklüğün onur ve şuurunun, İslam'ın ahlak ve faziletinin yaşatılmış olduğu hemen yanı başımızdaki Balkanlarda, bugün Türk'ün kimliğini ve varlığını sürdürebilmesi için insanlar hala orada mücadele veriyor. Halen Türk kalabilmek ve Müslüman olarak yaşayabilmek için zulümlere uğruyorlar." dedi.

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar da Balkanlarda tarif edilemez acıların yaşandığını dile getirdi.

        Anma töreni vatandaşların anıta karanfil bırakmasıyla son buldu.

        Törene kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hasta yakınından doktora yumruklu saldırı!
        Hasta yakınından doktora yumruklu saldırı!
        Köprüde scooterla yolculuk şoke etti!
        Köprüde scooterla yolculuk şoke etti!
        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş
        Şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Beşiktaş yeni hocasını arıyor! İşte temaslarda son durum
        Beşiktaş yeni hocasını arıyor! İşte temaslarda son durum
        Ünlülerin şehit acısı
        Ünlülerin şehit acısı
        "Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü yok"
        "Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü yok"
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Yeniden dengelenme dönemi
        Yeniden dengelenme dönemi
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        'Bayan Bacak'ın dramı
        'Bayan Bacak'ın dramı
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Türkiye’de son 10 yılın gişe şampiyonları
        Türkiye’de son 10 yılın gişe şampiyonları
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        "Long Covid bir ömür sürebilir"

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da geleceğin aşçıları çölyak hastaları için özel gıdalar hazırlıyo...
        Tekirdağ'da geleceğin aşçıları çölyak hastaları için özel gıdalar hazırlıyo...
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Gribal enfeksiyonla mücadelede "bol sıvı tüketin" tavsiyesi
        Gribal enfeksiyonla mücadelede "bol sıvı tüketin" tavsiyesi
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutukl...
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutukl...
        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 22 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 22 zanlı yakalandı