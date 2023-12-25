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        Tekirdağ'da "Egzersiz ve Spor Psikolojisi" semineri düzenlendi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) "Egzersiz ve Spor Psikolojisi" semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 09:20 Güncelleme: 25.12.2023 - 09:21
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        Tekirdağ'da "Egzersiz ve Spor Psikolojisi" semineri düzenlendi
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) "Egzersiz ve Spor Psikolojisi" semineri düzenlendi.

        Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere konuşmacı olarak Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Küçük katıldı.

        Küçük, seminerde yapılan egzersizlerin insanda yarattığı psikolojik etkilerine dair konuşma gerçekleştirdi.

        Seminerin ardından Küçük'e konuşmalarından dolayı plaket verildi.

        Seminere, NKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Süleyman Erim Erhan, Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Oya Onat Kocabıyık, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Dr. Serkan Aydın, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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