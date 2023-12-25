Çorluspor 1947 ''Sensiz Olmaz'' kampanyasını başlattı

Çorluspor 1947 "Sensiz Olmaz" kampanyası başlattı.

İlçedeki bir kafede düzenlenen basın toplantısıyla kampanyayı tanıtan kulüp yönetimi, basın mensuplarını da kampanyaya dahil etti.

Çorluspor 1947 Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş, burada yaptığı konuşmada, futbolun sevilen bir sektör haline geldiğini ve herkesin severek bu sporu desteklediğini söyledi.

Gümüş, yönetim kurulu arkadaşlarının hepsinin gerek sosyal hayatta gerekse de iş hayatlarında kendilerini kanıtlamış insanlar olduğunu ifade ederek, ‘’Kulübü şampiyon yapmak işin mücadele veriyoruz. Bu hafta maçımız yoktu, bay geçirdik. Gol farkı ile gurubumuzun lideri durumundayız. Camiamız da bizlere inanılmaz güzel ve büyük bir destek veriyor. Gebzespor ile beraber şampiyonluk yolunda mücadele vereceğiz gibi görünüyor’’ dedi.

Gümüş konuşmasında, her maça galibiyet için çıktıklarını vurguladı.

Bütün müsabakaların kendileri için son derece önemli olduğunu kaydeden Gümüş, teknik heyetin ve sporcuların da bu anlayışı benimsediklerini belirtti.

Bu yıl hedeflerinin şampiyonluk olduğunu aktaran Güneş, "Bu yıl her maça şampiyonluk için çıkıyoruz. Çorluspor 1947 bu yıl şampiyon olacak. İlk yarı 16 milyon 500 lira harcadık. Yıl sonuna kadar bunun 30 milyona çıkacağını da öngörüyoruz. Başarının olduğu yerde teşvik olması gerekir. Prim sistemi ile oyuncularımızı motive ediyoruz'' diye konuştu.

Çorluspor 1947 Kulübü olarak bir kampanya başlattıklarını ve bu kampanya kapsamında herkesi başarıya dahil etmeyi hedeflediklerini ifade eden Gümüş, 100. yıla özel bir maç bileti hazırlattıklarını ve bunları satışa sunduklarını dile getirdi.

Bastırdıkları 1000 liralık maç biletlerini isteyen herkesin kulüpten, yöneticilerden ve internetten sayfasından alabileceğini aktaran Gümüş, şöyle devam etti:

"Taraftarımız bizlere tam destek veriyor. Onlara ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Şampiyonluk sürecinde 'Sensiz Olmaz' diye bir kampanya başlatalım dedik. Bu kampanyada hedef, herkesin katkısı ve şampiyonlukta emeği olsun. Mutluluğu beraber yaşayalım diye Çorlu’da yaşayan, istihdam yaratan, kazanan ve burada işi olan herkesi bu başarıya ortak etmeyi amaçlıyoruz. Son 3 yıldır hep şampiyonluk için sahaya çıkan marka bir kulübüz. Bu şehrin evlatları olarak hepimiz taşın altına elimizi koyduk ve mücadelemiz devam edecek."