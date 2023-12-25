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        Tekirdağ'da bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 5 katlı bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 15:10 Güncelleme: 25.12.2023 - 15:10
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        Tekirdağ'da bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın söndürüldü
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 5 katlı bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Zafer Mahallesi'ndeki apartmanın 2. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

        Yangında evde bulunan 4 yaşındaki M.Ç. itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Hafif yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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