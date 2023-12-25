Tekirdağ'da "ChatGPT ve Yapay Zeka Araçlarının Kullanımı" konferansı düzenlendi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Siber Güvenlik Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Ali Süzen, 4G'den 5G'ye geçişin 50 yıllık bir ilerleme sağlayacağını söyledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından amfi salonda düzenlenen "ChatGPT ve Yapay Zeka Araçlarının Kullanımı" konulu konferansta konuşan Süzen, teknolojiyi doğru kullanan ülkelerin toplumlara yön verebildiğini belirtti.

Günümüzde teknolojinin hayatın her alanında olduğunu aktaran Süzen, "Teknolojiyi kullanmayı arzulayan bireyler olarak biraz daha alın terinden ziyade akıl terinin ön plana çıktığını görüyoruz."dedi.

Dünyanın en büyük şirketleri arasında ilk 10 şirketin içerisinde ilk sıralarda her zaman teknoloji lideri şirketlerin yer aldığına dikkati çeken Süzen, teknolojiyi kullanmayan mesleklerin yakın zamanda öldüğünü ve ölmek mecburiyetinde olduğunu ileri sürdü.

Gençlerin yanlış bir meslek seçimi yaptığında 40 yılını kaybettiğini vurgulayan Süzen, özellikle üretken düşünce, analitik düşünce ve teknoloji okuryazarlığını yeni neslin mutlaka öğrenmesi gerektiğini dile getirdi.

5G ile birlikte internet kullanım hızının daha da artacağını anlatan Süzen, şunları kaydetti:

"4G'den 5G'ye geçiş 50 yıllık ilerleme aslında. Çünkü akıllı dediğimiz sistemlerin akıllı olmasını sağlayan bir özellik var. Sistem internete bağlanıyorsa akıllıdır. Biz internetten bir veriyi evimize indirebiliyoruz ama evden bir veri yukarıya çıkacağı zaman ciddi anlamda belki yüzde bir düşük internet performansı oluyor. 50 megabit ile indirdiğimiz bir dosya yukarıya çıkarken 1 megabit oluyor. Problem burada başlıyor. Bu nesnelerin internetinin buluta veri göndermesi, otonom sistemlerin ortaya çıkışını şuanda durduran bir durum. 5G simetrik internet sunuyor yani eş zamanlı internet. 50 megabit indirebiliyorsan, 50 megabit yükleyebiliyorsun. Otonomlaşma ve bir çok akıllı sistemler endüstrisi 5G ile beraber artacak."

Türkiye'de nüfusunun yüzde 85'inin teknolojiyi kullandığına dikkati çeken Süzen, daha sonra gelecekte kaybolacak olan meslekler hakkında bilgi verdi.

Konferansa, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.