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        Tekirdağ'da çekicilerle terör saldırıları protesto edildi

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde toplanan bir grup, çekicilerle şehir turu atarak terör saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 21:34 Güncelleme: 25.12.2023 - 21:45
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        Tekirdağ'da çekicilerle terör saldırıları protesto edildi
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde toplanan bir grup, çekicilerle şehir turu atarak terör saldırılarını protesto etti.

        Yeni Sanayi Sitesi'nde toplanan sürücüler araçlarını Türk bayraklarıyla donattıktan sonra konvoy halinde korna çalarak şehir turu attı.

        Sürücülerden Osman Uncu, gazetecilere, terörü lanetlediklerini söyledi.

        Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Uncu, "Son iki günde yaşanan olaylardan dolayı hepimiz çok üzgünüz. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Rabbim bir daha bu acıları göstermesin, şehitler ölmez vatan bölünmez." dedi.

        Grup açıklamanın ardından "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları eşliğinde dağıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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