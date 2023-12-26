Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da 1190 litre sahte içki ele geçirildi

        Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 1190 litre sahte içki ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 11:02 Güncelleme: 26.12.2023 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da 1190 litre sahte içki ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 1190 litre sahte içki ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni yıl öncesi ürettikleri sahte içkileri piyasaya sürmeye çalışan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışma sonrası bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Evlerde yapılan aramada 1190 litre kaçak içki, damıtma sistemi ve 5 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Terör örgütünün sözde Süleymaniye sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Süleymaniye sorumlusu etkisiz!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        Sona doğru!
        Sona doğru!
        Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar artık emniyetin
        Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar artık emniyetin
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Sıcaklık artıyor! Marmara'da kuvvetli rüzgar! 2 kentte kar var!
        Sıcaklık artıyor! Marmara'da kuvvetli rüzgar! 2 kentte kar var!
        ABD'ye gitmek isteyen 10 bin kişilik göçmen konvoyu yolda
        ABD'ye gitmek isteyen 10 bin kişilik göçmen konvoyu yolda
        Ucuz primle emeklilikte son hafta
        Ucuz primle emeklilikte son hafta
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Sırbistan'da seçim gerginliği sürüyor!
        Sırbistan'da seçim gerginliği sürüyor!
        Netanyahu'ya mecliste protesto
        Netanyahu'ya mecliste protesto
        Öz kaynak enerjisi!
        Öz kaynak enerjisi!
        Yapay zeka yılı 2023
        Yapay zeka yılı 2023
        Aşka koşanlar
        Aşka koşanlar
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Barış ile ilişkim yok"
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da çekicilerle terör saldırıları protesto edildi
        Tekirdağ'da çekicilerle terör saldırıları protesto edildi
        Tekirdağ´da oto kurtarıcılar `teröre lanet´ konvoy oluşturdu
        Tekirdağ´da oto kurtarıcılar `teröre lanet´ konvoy oluşturdu
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da "ChatGPT ve Yapay Zeka Araçlarının Kullanımı" konferansı düzenl...
        Tekirdağ'da "ChatGPT ve Yapay Zeka Araçlarının Kullanımı" konferansı düzenl...
        Tekirdağ'da bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın söndürüldü