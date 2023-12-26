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        Tekirdağ'da kargo aracılığıyla kaçak nargile tütünü satan şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kargo aracılığıyla kaçak nargile tütünü satan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 15:57 Güncelleme: 26.12.2023 - 16:15
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        Tekirdağ'da kargo aracılığıyla kaçak nargile tütünü satan şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kargo aracılığıyla kaçak nargile tütünü satan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Veliköy Mahallesi'nde M.R'nin kargo aracılığıyla bandrolsüz ürün satışı yaptığını belirledi.

        Ekipler, şüphelinin evinde ve işyerinde yaptığı aramada, 292 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirdi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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