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        Çiftçilere, tohumun toprakla daha geç buluşturulması tavsiyesi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle çiftçilere tarım ürünlerini daha geç ekmeleri önerisinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 09:24 Güncelleme: 27.12.2023 - 09:24
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        Çiftçilere, tohumun toprakla daha geç buluşturulması tavsiyesi
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle çiftçilere tarım ürünlerini daha geç ekmeleri önerisinde bulundu.

        Başer AA muhabirine, iklim değişikliğinin en büyük çevresel felaket olduğunu ve etkilerinin giderek arttığını söyledi.

        Dünyada ve Türkiye'de iklim değişikliğinin etkilerinin son yıllarda daha fazla hissedildiğini aktaran Başer, çiftçilerin değişen iklime uygun şekilde hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

        Başer, son yıllarda yağış rejimindeki değişikliklerin üreticiler tarafından da dikkatle takip edildiğini belirterek, "Küresel iklim değişikliğinin etkisini son 5 yıldır daha fazla görüyoruz. 5 yıl önce üreticilere kasımın ilk haftasında ekim yapmalarını öneriyorduk. Ancak 5 yıldır küresel iklim değişikliğinin etkisini ülkemizde çok net görmeye başladık. Üreticiler ekimlerini kuraklık nedeniyle mecburen geriye kaydırmak zorunda kaldı." dedi.

        Başer, iklim değişikliğinin, suyun en yoğun kullanıldığı tarım sektörünü doğrudan etkilediğini dile getirdi.

        Ekim yapacak üreticilerin bilinçli hareket etmesinin önemli olduğunu belirten Başer, "Üreticiler 5 santimetre derinlik yerine yüzeye daha yakın ekim yapabilirler. Hatta buğday ekilecekse makine yerine elle serpme yöntemi tercih edilebilir. Burada dikkat edilecek konu ekim sırasında tohumun yüzde 10 arttırılması olacak. Bu dönemde tohumun bir kısmında çimlenme sorunu olabilir. Özellikle kardeşlenmede azalmalar bekleyeceğimiz için atılacak tohumun artırılması önemli." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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