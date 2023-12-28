Tekirdağ'da üzerlerinde 505 uyuşturucu hapla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu hap ele geçirilen 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri N.A, G.G. ve H.A'yı durdurdu.

Ekipler, şüphelilerin üst aramasında 505 uyuşturucu hap ve kullanıma hazır metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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