Tekirdağ'da "Hz. Mevlana ve İnsan" konulu konferans düzenlendi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) "Hz. Mevlana ve İnsan" konulu konferans düzenlendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) "Hz. Mevlana ve İnsan" konulu konferans düzenlendi.

NKÜ İlahiyat Fakültesi ve Tekirdağ Müftülüğü tarafından Rektörlük Konferans Salonu'nda "Hz. Mevlana ve İnsan" konulu konferans, NKÜ İlahiyat Fakültesi öğrencisi Muhammed Aydın'ın Kur'an tilaveti ile başladı.

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren NKÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin, Mevlana'nın farklı kültürlerle yaşama anlayışının Osmanlı'nın 600 yıl egemen olacağı devlet anlayışının alt yapısını oluşturduğunu söyledi.

Keskin, Mevlana'nın ailesi ile birlikte hac için yaşadığı yerden çocukluk çağında ayrıldığını ve daha sonra Selçuklu sultanı Alaaddin Keykubad'ın çağrısı üzerine Konya'ya yerleştiğini belirtti.

Mevlana'nın çağrılarının oldukça anlamlı cümlelerden oluştuğunu aktaran Keskin, "Halkı, gönül inşasına ve ümide çağırmaktadır. Onun bu çağrısı yılları aşarak, eskimeden ve bozulmadan günümüze ulaşmıştır. Çağrısı ona söz sultanı unvanını kazandırmıştır. Yorgun zihinler ve gözler onun eserlerinde aydınlık bulmuştur."dedi.

Konferansta, Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş'ta Mevlana'nın hayatını anlattı.