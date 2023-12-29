Tekirdağ'da kuzu derisinden üretilen kürkler dünyanın pek çok ülkesine satılıyor FIRAT ÇAKIR / COŞKUN BOZYEL - Tekirdağ'da üretim yapan firma ABD'den Avrupa'ya, Rusya'dan Çin'e kadar 14 ülkeye ürettiği kürkleri satıyor.

FIRAT ÇAKIR / COŞKUN BOZYEL - Tekirdağ'da üretim yapan firma ABD'den Avrupa'ya, Rusya'dan Çin'e kadar 14 ülkeye ürettiği kürkleri satıyor.

Çorlu Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Toprak Kürk firması, süet ve kürk üretimiyle ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Kuzu derisinden ürettiği ürünleri İtalya, Fransa, Polonya, Çin, Japonya, Güney Kore, Rusya, İspanya, Meksika, ABD, Belçika, Almanya, Endonezya ve Ukrayna'ya satan firma bu yıl gerçekleştirdiği 10 milyon dolarlık ihracatını artırmayı hedefliyor.

Firma üretim kalitesi yanında çevreci üretim yaklaşımıyla da öne çıkmayı amaçlıyor.

- "Dünya kürk modasına yön veriyoruz"

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Toprak, AA muhabirine, amaçlarının yenilikçi ürünlerle hızla değişen dünyada kürk sektöründe dünya modasına yön veren marka olmak olduğunu söyledi.

Kaliteli ürünler üretmenin ülke imajı açısından önemli olduğunun bilincinde olduklarını belirten Toprak, "Şuanda ülkemizde bizim ürettiğimiz kuzu derisinden giysilik deri kürk, dünya pazarında ilk sırada yer alıyor. Biz bu ürün grubunda dünya modasına yön veriyoruz." dedi.

Renk belirlemesi ve kalitede Türk derisinin pazarda lider konumda olduğunu aktaran Toprak, Türkiye'den yurt dışına gönderilen ürünlerin ilgiyle takip edildiğini dile getirdi.

- "Atık kuzu derileri ekonomiye kazandırılıyor"

Toprak, kuzu derisini atık olmaktan çıkartıp, ekonomi kazandırdıklarını anlattı.

Yaptıkları kürkleri avlanmış hayvanlardan değil tüketilmek için kesilmiş kuzulardan elde ettiklerinin altını çizen Toprak, "Toplumda kürk ve av hayvanı birbirine karıştırılmış durumda. Bizim üretmiş olduğumuz ürünler tamamen geri dönüşüm sağlıyor. Doğayı korumak adına geri dönüşüm yapıyoruz. İnsanlar eti için beslenen hayvanların derisini bize veriyorlar ve biz de bunu ekonomiye geri kazandırıyoruz. Deriyi insanların ısınması ve moda için kullanıyoruz." diye konuştu.

Bu yıl yaklaşık 10 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini vurgulayan Toprak, gelecek yıl bu rakamın çok daha yukarıya çıkmasını beklediklerini ifade etti.

- "Enerjisinin yüzde 30'unu güneş panellerinden karşılıyor"

Toprak, çevrenin korunmasını ilke edindiklerini, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmaya katkıda bulunmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Firmalarının çatısına kurdukları 3 bin metrekare güneş panelleriyle enerjilerinin yüzde 30'unu karşıladıklarını aktaran Toprak, firmaların devlet destekli enerji teşviklerinden yararlanmasının önemli olduğuna, bu sayede enerji alanında dışa bağımlılığının önemli ölçüde azalacağına dikkati çekti.