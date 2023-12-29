Tekirdağ'da 140 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerince 140 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi ürettikleri sahte içkileri piyasaya sürmeye çalışan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 140 litre sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan düzenekler ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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