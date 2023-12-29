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        Tekirdağ'da 140 litre sahte içki ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerince 140 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 15:50 Güncelleme: 29.12.2023 - 15:54
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        Tekirdağ'da 140 litre sahte içki ele geçirildi
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerince 140 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi ürettikleri sahte içkileri piyasaya sürmeye çalışan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada bazı adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramada 140 litre sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan düzenekler ele geçirildi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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