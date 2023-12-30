Hentbol: Kadınlar Süper Ligi

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. haftasında Aksaray Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı deplasmanda 33-29 mağlup etti.

Marmara Ereğlisi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 17-15 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Aksaray Belediyespor, karşılaşmayı 33-29 kazandı.

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