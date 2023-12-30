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        Hentbol: Kadınlar Süper Ligi

        Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. haftasında Aksaray Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı deplasmanda 33-29 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 17:31 Güncelleme: 30.12.2023 - 17:31
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        Hentbol: Kadınlar Süper Ligi
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        Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. haftasında Aksaray Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı deplasmanda 33-29 mağlup etti.

        Marmara Ereğlisi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 17-15 önde tamamladı.

        İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Aksaray Belediyespor, karşılaşmayı 33-29 kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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