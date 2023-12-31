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        Tekirdağ'da 271 kişiye iş kulübü eğitimi verildi

        Tekirdağ'da 2023'de 271 kişiye iş kulübü eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 12:19 Güncelleme: 31.12.2023 - 12:22
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        Tekirdağ'da 271 kişiye iş kulübü eğitimi verildi
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        Tekirdağ'da 2023'de 271 kişiye iş kulübü eğitimi verildi.

        Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünden (İŞKUR) yapılan açıklamaya göre, işsizlikle mücadele kapsamında iş arama sürecini kolaylaştırmayı, iş arama sürecinde yapılan küçük hataların önüne geçmeyi ve gelecek planlamaya yardımcı olmayı hedefleyen iş kulübü projesinin uygulanmasına devam ediliyor.

        Proje kapsamında kentte 271 kişi, iş kulüpleri eğitim ve faaliyetlerine katılarak yoğunlaştırılmış iş ve meslek danışmanlığı hizmeti aldı.

        Katılımcılara kendini ve iş gücü piyasasını tanıma, beden dili, mülakat teknikleri ve işveren beklentileri gibi konularda teorik ve pratik eğitimler verildi.

        Eğitimlere davet edilen insan kaynakları uzmanları ve işverenler de katılımcılarla deneyimlerini paylaştı.

        İş ve meslek danışmanlığı hizmeti almak isteyenlerin İŞKUR'a başvuru yapabileceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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