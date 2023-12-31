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        Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 14 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 115 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 16:38 Güncelleme: 31.12.2023 - 16:38
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        Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 14 şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 115 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada yılbaşı tedbirleri kapsamında il genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adresler ve bazı araçlardaki aramalarda, 500 gram esrar, 912 sentetik ecza, 2 tabanca, bir tüfek, araç anahtarı görünümünde hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin 265 lira ele geçirildi.

        Operasyonlarda 115 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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