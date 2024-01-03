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        Edirne ve Tekirdağ'da sis etkili oluyor

        Edirne ve Tekirdağ'da sis hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 10:38 Güncelleme: 03.01.2024 - 10:38
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        Edirne ve Tekirdağ'da sis etkili oluyor
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        Edirne ve Tekirdağ'da sis hayatı olumsuz etkiliyor.

        Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

        Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser, siste gözden kayboldu.

        Trafik ekipleri, kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı.

        Özellikle şehir içindeki ana arterlerde trafik akışı durma noktasına geldi.

        Görüş mesafesinin yer yer 30 metrenin altına düştüğü çevre yolunda hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

        Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte, sisin gün boyu devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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