Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde bazı otomobil ve adreslerde yapılan aramalarda, 1000 uyuşturucu hap, 379 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve fişekler ele geçirildi.

Adreslerdeki F.A, Ö.Ö, M.A, N.K, S.F. ile Ş.B. gözaltına alındı.