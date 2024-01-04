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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 10:57 Güncelleme: 04.01.2024 - 11:13
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekiplerce Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde bazı otomobil ve adreslerde yapılan aramalarda, 1000 uyuşturucu hap, 379 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve fişekler ele geçirildi.

        Adreslerdeki F.A, Ö.Ö, M.A, N.K, S.F. ile Ş.B. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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