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        Tekirdağ'da uyuşturucu kullanan kişinin sosyal medya paylaşımı sonrası uyuşturucu tacirleri yakalandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sosyal medya hesabından uyuşturucu sattığı kişileri ifşa eden zanlının da aralarında olduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 16:30 Güncelleme: 05.01.2024 - 16:37
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        Tekirdağ'da uyuşturucu kullanan kişinin sosyal medya paylaşımı sonrası uyuşturucu tacirleri yakalandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sosyal medya hesabından uyuşturucu sattığı kişileri ifşa eden zanlının da aralarında olduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir sosyal medya hesabından uyuşturucu ticareti yapan kişilerin paylaşılması üzerine çalışma yaptı.

        Çalışma kapsamında 9 adreste yapılan aramalarda, 5 gram metamfetamin, 10 uyuşturucu hap, 6 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Adreslerde bulunan 12 kişi gözaltına alındı.

        Gözaltına alınandan birinin sosyal medya sayfasının kullanıcısı olduğu ve uyuşturucu sattığı kişileri sayfada ifşa ettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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