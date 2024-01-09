Tekirdağ'da evinde uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'nde Türkmenistan uyruklu M.H'nin evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, 542 gram eroin, 75 gram sentetik uyuşturucu, 21 sentetik ecza hap, 66 gram Afyon sakızı ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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