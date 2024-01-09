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        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 15:10 Güncelleme: 09.01.2024 - 16:29
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        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'nde Türkmenistan uyruklu M.H'nin evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        Şüphelinin evinde yapılan aramada, 542 gram eroin, 75 gram sentetik uyuşturucu, 21 sentetik ecza hap, 66 gram Afyon sakızı ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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