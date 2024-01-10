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        KOSGEB Tekirdağ Müdürü Karataş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

        Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Tekirdağ Müdürü Ceyhan Bahadır Karataş, Anadolu Ajansının

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 09:21 Güncelleme: 10.01.2024 - 10:28
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        KOSGEB Tekirdağ Müdürü Karataş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
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        Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Tekirdağ Müdürü Ceyhan Bahadır Karataş, Anadolu Ajansının

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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