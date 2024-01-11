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        Tekirdağ'da vatandaşlar buzlanan sokakları tuzladı

        Tekirdağ'da soğuk havanın ardından vatandaşlar, buzlanmalara karşı sokaklarda tuzlama çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 11:42 Güncelleme: 11.01.2024 - 11:49
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        Tekirdağ'da vatandaşlar buzlanan sokakları tuzladı
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        Tekirdağ'da soğuk havanın ardından vatandaşlar, buzlanmalara karşı sokaklarda tuzlama çalışması yaptı.

        Kentte 2 gündür etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte, ara sokaklardaki buzlanmalar, araçları ve yayaları zor durumda bırakıyor.

        Kent merkezinde vatandaşlar, belediye ekiplerince yol kenarlarına bırakılan tuzla cadde ve sokakları tuzladı.

        Kent sakinlerinden Sabri Demirci, gazetecilere, belediye ekiplerinin gerekli tuzlama çalışmalarını yapmadığını söyledi.

        Buzlanmadan dolayı güçlükle yürüdüklerini ifade eden Demirci, "Belediyeyi göremiyoruz. Bizde kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yolların durumu çok kötü. Hizmet yok, belediye sınıfta kaldı." dedi.

        Esnaf Ferit Albay da ara sokakların yayalar ve sürücüler için tehlikeli olduğunu belirtti.

        Tuzlama yaparak olumsuzluk yaşanmaması için gayret ettiklerini ifade eden Albay, "Dün yolumuzu açmaya çalıştık. Bugünde kendi işimizi kendimiz hallediyoruz. Tuzumuzu attık." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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