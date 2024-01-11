Tekirdağ'da kar nedeniyle kapanan 10 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Tekirdağ'da dün kar nedeniyle kapanan 10 mahalle yolunda ulaşım sağlanmaya başlandı.

Kentte 2 gündür etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte, ekipler gizli buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.

İl genelinde ulaşıma kapanan 10 mahalle yolu, ekiplerin çalışmalarının ardından açıldı.

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