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        Tekirdağ'da kar nedeniyle kapanan 10 mahalle yolu ulaşıma açıldı

        Tekirdağ'da dün kar nedeniyle kapanan 10 mahalle yolunda ulaşım sağlanmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 12:23 Güncelleme: 11.01.2024 - 12:28
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        Tekirdağ'da kar nedeniyle kapanan 10 mahalle yolu ulaşıma açıldı
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        Tekirdağ'da dün kar nedeniyle kapanan 10 mahalle yolunda ulaşım sağlanmaya başlandı.

        Kentte 2 gündür etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte, ekipler gizli buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.

        İl genelinde ulaşıma kapanan 10 mahalle yolu, ekiplerin çalışmalarının ardından açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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