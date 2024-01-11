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        Tekirdağ'da evden ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir evden ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 12:33 Güncelleme: 11.01.2024 - 12:47
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        Tekirdağ'da evden ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir evden ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde ziynet eşyası çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Kimliği belirlenen hırsızlık şüphelisi M.U, saklandığı evde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Evde yapılan aramada, 10 bin lira, 600 Avro ve 2 altın kolye ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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