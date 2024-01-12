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        Tekirdağ'da bir evde 120 litre sahte içki ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde 120 litre sahte içki ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 15:13 Güncelleme: 12.01.2024 - 15:13
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        Tekirdağ'da bir evde 120 litre sahte içki ele geçirildi
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde 120 litre sahte içki ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi'nde ikamet eden A.V'nin evinde sahte içki ürettiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada, 120 litre sahte içki ele geçirildi.

        Gözaltına alınan a.v'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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