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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 14 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 09:24 Güncelleme: 13.01.2024 - 09:24
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 14 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler bu çerçevede Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde bazı otomobil ve adreslerde arama yaptı.

        Aramalarda, bir miktar esrar, eroin, sentetik uyuşturucu ve sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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