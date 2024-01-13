Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 14 zanlı yakalandı.
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 14 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler bu çerçevede Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde bazı otomobil ve adreslerde arama yaptı.
Aramalarda, bir miktar esrar, eroin, sentetik uyuşturucu ve sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.
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